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Giriş Tarihi: 31.07.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:37

Yeşil Yol filmi oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi ne anlatıyor, gerçek hikaye mi, nerede ve ne zaman çekildi?

Yeşil Yol filmi oyuncuları ve konusu ile sinemaseverlerin gündeminde. Orijinal adıyla The Green Mile bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Frank Darabont oturuyor. Dram, dedektif ve fantastik türlerinde klasikleşen yapım izleyenlerden tam not alıyor. Peki; Yeşil Yol filmi ne anlatıyor, gerçek hikaye mi, nerede ve ne zaman çekildi? İşte, detaylar...

Yeşil Yol filmi oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi ne anlatıyor, gerçek hikaye mi, nerede ve ne zaman çekildi?

Yeşil Yol filmi konusu ile dram dolu bir hikayeye odaklanıyor. Stephen King'in aynı romanından uyarlanan yapım oldukça dikkat çekici. Bu akşam televizyon ekranı başında yerini alanlar filme dair bilgilere odaklandı. Peki; Yeşil Yol filmi oyuncuları kimler, gerçek hikayesi nasıl, nerede çekildi? İşte, detaylar...

Yeşil Yol filmi oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi ne anlatıyor, gerçek hikaye mi, nerede ve ne zaman çekildi?

YEŞİL YOL KONUSU

Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır.

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Yeşil Yol filmi oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi ne anlatıyor, gerçek hikaye mi, nerede ve ne zaman çekildi?

Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun katil davasında yargılanmaktadır. Coffey'in günden güne gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkaracaktır.

Yeşil Yol filmi oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi ne anlatıyor, gerçek hikaye mi, nerede ve ne zaman çekildi?

YEŞİL YOL OYUNCULARI

Tom Hanks Paul Edgecomb
David Morse Brutus 'Brutal' Howell
Bonnie Hunt Jan Edgecomb
Michael Clarke Duncan John Coffey
Sam Rockwell 'Vahşi Bill' Wharton
James Cromwell Hal Moores
Michael Jeter Eduard 'Del' Delacroix
Graham Greene Arlen Bitterbuck
Doug Hutchison Percy Wetmore
Jeffrey DeMunn Harry Terwilliger
Dabbs Greer Yaşlı Paul Edgecomb

Yeşil Yol filmi oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi ne anlatıyor, gerçek hikaye mi, nerede ve ne zaman çekildi?

YEŞİL YOL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2000 yapımı filmin çekimlerin yapılacağı mekân olarak, şimdilerde artık kullanılmayan ABD'nin Tennessee Eyalet Hapishanesi'nde karar kılınmıştır. Hapishanedeki infazların yapıldığı elektrikli sandalyenin tasarımı yapılırken ise, New York'ta bulunan Sing Sing Hapishanesi'ndeki gerçeğinden yararlanmıştır.

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