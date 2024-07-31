Giriş Tarihi: 31.07.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
15:37
Yeşil Yol filmi oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi ne anlatıyor, gerçek hikaye mi, nerede ve ne zaman çekildi?
Yeşil Yol filmi oyuncuları ve konusu ile sinemaseverlerin gündeminde. Orijinal adıyla The Green Mile bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Frank Darabont oturuyor. Dram, dedektif ve fantastik türlerinde klasikleşen yapım izleyenlerden tam not alıyor. Peki; Yeşil Yol filmi ne anlatıyor, gerçek hikaye mi, nerede ve ne zaman çekildi? İşte, detaylar...