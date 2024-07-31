Yeşil Yol filmi oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi ne anlatıyor, gerçek hikaye mi, nerede ve ne zaman çekildi?

Yeşil Yol filmi konusu ile dram dolu bir hikayeye odaklanıyor. Stephen King'in aynı romanından uyarlanan yapım oldukça dikkat çekici. Bu akşam televizyon ekranı başında yerini alanlar filme dair bilgilere odaklandı. Peki; Yeşil Yol filmi oyuncuları kimler, gerçek hikayesi nasıl, nerede çekildi? İşte, detaylar...