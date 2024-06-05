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Yeşil Yol oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
13:51
Yeşil Yol oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?
Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı filmler arasında ikonikleşen yapım Yeşil Yol oyuncuları ve konusu ile gündemde. 2000 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Frank Darabont oturuyor. Orijinal adıyla The Green Mile izleyenlerden tam not alıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında izlenecek yapım dram ve fantastik alanında dikkat çekiyor. Peki; Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...