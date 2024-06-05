Yeşil Yol oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?

Yeşil Yol konusu ile bir mahkumla hapishane görevlisine odaklanıyor. Olağanüstü güçleri ortaya çıkan bu mahkum pek çok insana bir şeyler öğretmek için aracı olacaktır. Sinemaseverler ekran başında yerlerini aldı. Stephen King'in aynı romanından uyarlanan yapım bu akşam yayında. Peki; Yeşil Yol filmi oyuncuları kimler, gerçek hikayesi nasıl, nerede çekildi? İşte, detaylar...