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Haberler Yaşam Yeşil Yol oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 13:51

Yeşil Yol oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?

Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı filmler arasında ikonikleşen yapım Yeşil Yol oyuncuları ve konusu ile gündemde. 2000 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Frank Darabont oturuyor. Orijinal adıyla The Green Mile izleyenlerden tam not alıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında izlenecek yapım dram ve fantastik alanında dikkat çekiyor. Peki; Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

Yeşil Yol oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?

Yeşil Yol konusu ile bir mahkumla hapishane görevlisine odaklanıyor. Olağanüstü güçleri ortaya çıkan bu mahkum pek çok insana bir şeyler öğretmek için aracı olacaktır. Sinemaseverler ekran başında yerlerini aldı. Stephen King'in aynı romanından uyarlanan yapım bu akşam yayında. Peki; Yeşil Yol filmi oyuncuları kimler, gerçek hikayesi nasıl, nerede çekildi? İşte, detaylar...

Yeşil Yol oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?

YEŞİL YOL KONUSU

Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır.

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Yeşil Yol oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?

Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun katil davasında yargılanmaktadır. Coffey'in günden güne gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkaracaktır.

Yeşil Yol oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?

YEŞİL YOL OYUNCULARI

Tom Hanks Paul Edgecomb
David Morse Brutus 'Brutal' Howell
Bonnie Hunt Jan Edgecomb
Michael Clarke Duncan John Coffey
Sam Rockwell 'Vahşi Bill' Wharton
James Cromwell Hal Moores
Michael Jeter Eduard 'Del' Delacroix
Graham Greene Arlen Bitterbuck
Doug Hutchison Percy Wetmore
Jeffrey DeMunn Harry Terwilliger
Dabbs Greer Yaşlı Paul Edgecomb

Yeşil Yol oyuncuları ve konusu: Yeşil Yol filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?

YEŞİL YOL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerin yapılacağı mekân olarak, şimdilerde artık kullanılmayan ABD'nin Tennessee Eyalet Hapishanesi'nde karar kılınmıştır. Hapishanedeki infazların yapıldığı elektrikli sandalyenin tasarımı yapılırken ise, New York'ta bulunan Sing Sing Hapishanesi'ndeki gerçeğinden yararlanmıştır.

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