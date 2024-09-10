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Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:29

YEŞİLÇAM SİNEMASI: KAPICILAR KRALI | Kapıcılar Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu 1979 yapımlı Türk komedi filmi bu akşam televizyonda ekranlara gelecek. Yapımcılığını Umar Bugay'ın üstlendiği film unutulmaz replikleriyle ve usta oyunculuklarıyla hafızalara kazındı. Ekran başında sinemaseverlere keyifli dakikalar yaşatacak filmle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Kapıcılar Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

YEŞİLÇAM SİNEMASI: KAPICILAR KRALI | Kapıcılar Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

Yeşilçam'ın efsanevi klasiklerinden Kapıcılar Kralı 10 Eylül 2024 Salı akşamı 21:45'te SHOW TV ekranlarına geliyor.İstanbul'un bir apartman dairesinde kapıcılık yapan Seyit'in eğlenceli ama bir o kadar da düşündüren hayat hikayesinin anlatıldığı Kapıcılar Kralı filmini izlemek isteyen sinemaseverler filme ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. İşte, unutulmaz Türk yapımı komedi filmi Kapıcılar Kralı'na ilişkin detaylar haberin devamında...

YEŞİLÇAM SİNEMASI: KAPICILAR KRALI | Kapıcılar Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı filminde, İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananlar mizahi bir şekilde konu alınıyor. Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.

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YEŞİLÇAM SİNEMASI: KAPICILAR KRALI | Kapıcılar Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Kapıcı Seyit
Sevda Ferdağ - Mahir'in Ev Arkadaşı (ses. Füsun Kokucu)
Bilge Zobu - Albay Zafer (ses. Mücap Ofluoğlu)
Şevket Altuğ - Sarhoş
Sevil Üstekin - Hacer (ses. Suna Pekuysal)
Can Kolukısa - Fehmi (ses. Gazanfer Özcan)
Güner Sümer - Nuri (ses. Dinçer Çekmez)
Feridun Çölgeçen - Übeyit Bey (ses. Türker Tekin)
Özcan Özgür - Mahir (ses. Zafer Önen)
Mine Zeren - Apartman sakini
Yüksel Gözen - Müdür Mithat (ses. Sait Ergenç)
Ekrem Dümer - Doktor (ses. Ünal Gürel)
Hikmet Gül - Makbule (ses. Sacide Keskin)
Güler Ökten - Fehmi'nin eşi
Fatoş Tez - Leyla
Gülten Ceylan - Selma
Mete Sezer - Memur Ferit
Demircan Türkdoğan
Diler Saraç - Doktor'un eşi

YEŞİLÇAM SİNEMASI: KAPICILAR KRALI | Kapıcılar Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

Serpil Baykul - Fehmi'nin kızı
Itır Gürdemirel
Nisan Akman
Eren Ertekin
Yaman Yaşınel
Aziz Kıskanç
İbrahim Sabuncu
Soner Yağız - İbrahim (Kapıcı Seyit'in oğlu)
Rauf Öztürk
Necip Sarıcıoğlu
Taci Erşan
Hacı Fidan - Bakkaldan ekmek alan kişi

YEŞİLÇAM SİNEMASI: KAPICILAR KRALI | Kapıcılar Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı filminin ilk etapta Nişantaşı'nda çekilmesi planlanmıştı. Bu konuda yapılan apartman aramaları ve anlaşmalar sonuçsuz kalınca, filmin yönetmeni Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir'deki Güneşli Sokak karar kılındı. Burası özellikle o dönemlerde kapıcı-apartman sakini ilişkilerinin hareketli yaşandığı bölgelerden biriydi. Umur Bugay'ın bizzat incelemelerinin ardından sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanı film için uygun bulundu. Apartman yöneticisi ve kapıcısı ile yapılan olumlu görüşmeler sonrasında film çekimi için ilk adım atılmış oldu.

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