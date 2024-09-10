Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:29
YEŞİLÇAM SİNEMASI: KAPICILAR KRALI | Kapıcılar Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?
Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu 1979 yapımlı Türk komedi filmi bu akşam televizyonda ekranlara gelecek. Yapımcılığını Umar Bugay'ın üstlendiği film unutulmaz replikleriyle ve usta oyunculuklarıyla hafızalara kazındı. Ekran başında sinemaseverlere keyifli dakikalar yaşatacak filmle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Kapıcılar Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?