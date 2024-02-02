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Yeşilçam’ın efsanesi Salih Güney torununu kaybetti! Ablasının paylaşımı yürekleri yaktı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:24
Yeşilçam’ın efsanesi Salih Güney torununu kaybetti! Ablasının paylaşımı yürekleri yaktı!
GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt önceki gün çok acı bir olayı kaleme almıştı. Cankurt, Yeşilçam'ın efsane ismi Salih Güney'in torunu Can Işık'ın kansere yenildiğini yazmıştı. Cankurt, bugün ise Can Işık'ın ablasının yürek yakan paylaşımını köşesine taşıdı.