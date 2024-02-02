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Haberler Yaşam Yeşilçam’ın efsanesi Salih Güney torununu kaybetti! Ablasının paylaşımı yürekleri yaktı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:24

Yeşilçam’ın efsanesi Salih Güney torununu kaybetti! Ablasının paylaşımı yürekleri yaktı!

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt önceki gün çok acı bir olayı kaleme almıştı. Cankurt, Yeşilçam'ın efsane ismi Salih Güney'in torunu Can Işık'ın kansere yenildiğini yazmıştı. Cankurt, bugün ise Can Işık'ın ablasının yürek yakan paylaşımını köşesine taşıdı.

BÜLENT CANKURT
Yeşilçam’ın efsanesi Salih Güney torununu kaybetti! Ablasının paylaşımı yürekleri yaktı!

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden 81 yaşındaki Salih Güney'in henüz 27 yaşındaki torunu Can Işık'ın kansere yenik düşmesi, herkesi üzüntüye boğdu.

Yeşilçam’ın efsanesi Salih Güney torununu kaybetti! Ablasının paylaşımı yürekleri yaktı!

Los Angeles'ta (LA) tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden, Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın oğlu Can, pazar günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Yeşilçam’ın efsanesi Salih Güney torununu kaybetti! Ablasının paylaşımı yürekleri yaktı!

Uğur ve Ebru Işık'ın, Los Angeles'taki resmi prosedürleri bugün tamamlayıp Can'ı İstanbul'a getireceklerini öğrendim.

Yeşilçam’ın efsanesi Salih Güney torununu kaybetti! Ablasının paylaşımı yürekleri yaktı!

Can'ın cenaze töreni ise, pazar günü Teşivikiye Camii'nde olacak. Can, öğle namazının ardından Kanlıca'daki aile kabristanına defnedilecek.

Yeşilçam’ın efsanesi Salih Güney torununu kaybetti! Ablasının paylaşımı yürekleri yaktı!

Bu arada Can'ın tek kardeşi olan ablası Lal Işık, sosyal medyada duygusal bir paylaşımla sevenlerini cenaze törenine davet etti: "Canım kardeşim, hayatımın anlamı Can, bu dünyaya gözlerini kapadı.

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