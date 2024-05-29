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Yiğit Akü halka arz talep topluyor! 2024 YIGIT Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
16:03
Yiğit Akü halka arz talep topluyor! 2024 YIGIT Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?
SPK başvurusu onaylanan Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama işlemlerine başlayan Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 75 milyon lot dağıtıyor. Yatırımcılar halka arz bilgilerine odaklandı. YIGIT Bist kodu ile işlem görecek şirket araştırılmaya başladı. Peki; 2024 Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte, detaylar...