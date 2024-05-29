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Haberler Yaşam Yiğit Akü halka arz talep topluyor! 2024 YIGIT Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 16:03

Yiğit Akü halka arz talep topluyor! 2024 YIGIT Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

SPK başvurusu onaylanan Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama işlemlerine başlayan Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 75 milyon lot dağıtıyor. Yatırımcılar halka arz bilgilerine odaklandı. YIGIT Bist kodu ile işlem görecek şirket araştırılmaya başladı. Peki; 2024 Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte, detaylar...

Yiğit Akü halka arz talep topluyor! 2024 YIGIT Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Yiğit Akü halka arz talep toplama tarihleri başladı. 3 gün boyunca taleplerini alacak şirket daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Borsa takipçileri şirketten lot almaya devam ediyor. Peki; (YIGIT) Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Yiğit Akü halka arz talep topluyor! 2024 YIGIT Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 29 Mayıs itibarıyla halka açıldı.

İşte, detaylar...

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Yiğit Akü halka arz talep topluyor! 2024 YIGIT Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 34,68 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Yiğit Akü halka arz talep topluyor! 2024 YIGIT Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Pay: 75,000,000 Lot

Bist Kodu: YIGIT

Halka Arz Büyüklüğü: 2,6 Milyar TL

Yiğit Akü halka arz talep topluyor! 2024 YIGIT Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

YİĞİT AKÜ KAÇ LOT VERİR?

Olası dağıtım şöyle:

- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (1005 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (832 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (728 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (624 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (554 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (520 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (485 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (416 TL).

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