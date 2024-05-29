Yiğit Akü halka arz talep topluyor! 2024 YIGIT Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Yiğit Akü halka arz talep toplama tarihleri başladı. 3 gün boyunca taleplerini alacak şirket daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Borsa takipçileri şirketten lot almaya devam ediyor. Peki; (YIGIT) Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?