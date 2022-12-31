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Haberler Yaşam Yılbaşı Gecesi 2022 TV’de neler var? Yılbaşında televizyonda hangi filmler yayınlanacak? İşte 31 Aralık yayın akışı programları ve filmleri
Giriş Tarihi: 31.12.2022 00:57 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 00:57

Yılbaşı Gecesi 2022 TV’de neler var? Yılbaşında televizyonda hangi filmler yayınlanacak? İşte 31 Aralık yayın akışı programları ve filmleri

Yılbaşı Gecesi 2022 TV'de neler var? Sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla yöneltiliyor. Yılbaşı gecesi ailecek ve arkadaş çevresi birlikte toplanıp televizyon kanallarında yer alan film ve programlar izleniyor. 31 Aralık yayın akışı üzerinden Yılbaşı Gecesi hangi filmler yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Bazı kanallar çok bilinen programlarını yılbaşı özel olarak ekranlara getirecekken, bazılarındaysa filmler yer alacak. Peki, 2022 Yılbaşı Gecesi TV'de neler var? İşte 31 Aralık Yılbaşı televizyon yayın akışı

Yılbaşı Gecesi 2022 TV’de neler var? Yılbaşında televizyonda hangi filmler yayınlanacak? İşte 31 Aralık yayın akışı programları ve filmleri

Yılbaşı Gecesi TV'de ne izlenir, televizyonda neler var sorusu yanıt arıyor. Milyonlarca kişi ailecek televizyonun başına geçip yeni yılı birlikte geçirecek. Bu noktada 31 Aralık yayın akışı aratılıyor. Birçok program gece yarısına kadar ekranlarda olacakken, gece olduğunda filmler ekranlarda olacak. Peki, Yılbaşı Gecesi 2022 TV'de neler var? İşte detaylar…

Yılbaşı Gecesi 2022 TV’de neler var? Yılbaşında televizyonda hangi filmler yayınlanacak? İşte 31 Aralık yayın akışı programları ve filmleri

SHOW TV

20.00 - Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)

Show TV'de yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show ekranlara gelecek. 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan konuk olacak.

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Yılbaşı Gecesi 2022 TV’de neler var? Yılbaşında televizyonda hangi filmler yayınlanacak? İşte 31 Aralık yayın akışı programları ve filmleri

ATV

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor.

00.20: Gece Gündüz – Yabancı Sinema

Yılbaşı Gecesi 2022 TV’de neler var? Yılbaşında televizyonda hangi filmler yayınlanacak? İşte 31 Aralık yayın akışı programları ve filmleri

KANAL D

20.00 - Şarkılar Bizi Söyler

Kanal D Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konsepti yaşanacak.

Yılbaşı Gecesi 2022 TV’de neler var? Yılbaşında televizyonda hangi filmler yayınlanacak? İşte 31 Aralık yayın akışı programları ve filmleri

STAR TV

20.00 - İBO Show

İbo Show, yılbaşı gecesi ekran başındaki seyircisine eşsiz bir müzik zevki sunacak. İbo Show yılbaşı bölümüne; Gülben Ergen, İrem Derici, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.

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