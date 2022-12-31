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Yılbaşında bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak, metrobüs bedava mı? İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs için Ankara, İzmir ve İstanbul'da 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 08:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
08:17
Yılbaşında bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak, metrobüs bedava mı? İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs için Ankara, İzmir ve İstanbul'da 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?
Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı soruları yanıt arıyor. 31 Aralık'ta İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs ve otobüslerin bedava olup olmadığı cevap arıyor. Her yılbaşında vatandaşlar dışarı çıkıp sevdikleriyle buluş eğleniyor. Resmi tatil kabul edilen yılın ilk günü için 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yöneltiliyor. Peki, 31 Aralık yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar…