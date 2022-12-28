Haberler Yaşam Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu tahmin raporu

Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:23

Aralık ayının sonuna gelinmesiyle beraber kara kış kendini göstermeye başladı. Ülkenin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Yeni yıla karlı havada girmek isteyen İstanbullular ise yılbaşında İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor. AFAD ve İstanbul Valiliği, yaklaşan İstanbul kar yağışı için hazırlıklarını sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Böylece ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yılbaşında kar yağışı olacak mı?'' soruları yanıt buldu. Peki, Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte, 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu…