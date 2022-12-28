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Haberler Yaşam Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu tahmin raporu
Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:23

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu tahmin raporu

Aralık ayının sonuna gelinmesiyle beraber kara kış kendini göstermeye başladı. Ülkenin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Yeni yıla karlı havada girmek isteyen İstanbullular ise yılbaşında İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor. AFAD ve İstanbul Valiliği, yaklaşan İstanbul kar yağışı için hazırlıklarını sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Böylece ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yılbaşında kar yağışı olacak mı?'' soruları yanıt buldu. Peki, Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte, 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu tahmin raporu

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, hava nasıl olacak soruları yılbaşına sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. İstanbul yılbaşı hava durumu yılbaşının tadını beyaz örtüyle çıkarmak isteyen İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Aralık yılbaşı hava durumu raporunu yayınladı. Peki, Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte, 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu tahmin raporu ve tüm detaylar.

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu tahmin raporu

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI: KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu paylaşıldı.

Peş peşe yapılan uyarılarda kuvvetli kar beklendiği belirtildi. 5 kentte yağışların Perşembe gününe kadar süreceği aktarıldı.

Öte yandan karlı bir havada yeni yıla girmek isteyen İstanbull vatandaşlar tarafından merak edilen "Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu da yanıt buldu.

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Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu tahmin raporu

31 ARALIK İSTANBUL YILBAŞI HAVA DURUMU: YILBAŞINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu tahmin raporu

Beş kent için yapılan uyarıda, Perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Meteoroloji tarafından 31 Aralık yılbaşı hava durumu da yayınlandı. Yayımlanan raporla birlikte "Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu da yanıtlandı.

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! 31 Aralık İstanbul yılbaşı hava durumu tahmin raporu

YILBAŞINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

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