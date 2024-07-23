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Haberler Yaşam Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:54

Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?

Komedi türündeki yerli yapım bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. 2022 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Günay Günaydın oturuyor. Sinemaseverler ekran başında. Peki; Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?

Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları arasında Cem Kılıç ve Ceyda Olguner gibi isimler yer alıyor. Genç isimlerle usta oyuncuları bir araya getiren yapım bu akşam ekranlarda. Peki; Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?

YILDIZLAR DA KAYAR KONUSU

Yıldızlar da Kayar, bir köyde altı ay yaşamak zorunda kalan bir popstarın hikayesini konu ediyor. Söyledikleriyle magazin gündeminden inmeyen Popstar Berkcan, yaşadığı talihsiz bir olayın ardından sosyal medyada linç edilir.

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Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?

Kamuoyu baskısı üzerine mahkeme, Berkcan'ı ışıltılı hayatından ve teknolojiden uzak olacağı bir köyde altı ay yaşamaya mahkum eder. Oldukça sıkıntılı günler geçiren Berkcan'ın köyde tek tanıdığı öğretmen Zeynep ve onun kız kardeşidir.

Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?

YILDIZLAR DA KAYAR OYUNCULARI

Cezmi Baskın

Ceyda Olguner

Cem Kılıç

Volga Sorgu Tekinoğlu

Turan Selçuk Yerlikaya

Metin Yıldırım

Kübra Karen

Elif Güçkıran

Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Çorum'da gerçekleştirildi.

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