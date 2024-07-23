Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?

Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları arasında Cem Kılıç ve Ceyda Olguner gibi isimler yer alıyor. Genç isimlerle usta oyuncuları bir araya getiren yapım bu akşam ekranlarda. Peki; Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi, konusu nedir?