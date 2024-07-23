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Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
12:54
Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?
Komedi türündeki yerli yapım bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Yıldızlar da Kayar filmi oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. 2022 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Günay Günaydın oturuyor. Sinemaseverler ekran başında. Peki; Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte, filme dair merak edilenler...