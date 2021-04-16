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Haberler Yaşam 'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü SABAH'ın oldu! 2020'ye damga vuran anlar
Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 11:04

'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü SABAH'ın oldu! 2020'ye damga vuran anlar

Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinde 2021 yılının kazananları açıklandı. Muhabiri Uğur Yıldırım, 'da Savaşı sırasında çektiği fotoğrafla 'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülünü kazandı. Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görülen karede 'ın Karabağ'da Gence kentine yaptığı füze saldırısında bir yakınının ölüm haberini alan kadının acısı yer alıyor. Yıldırım ayrıca, Dağlık Karabağ savaşında çektiği fotoğraflarla Foto Röportaj kategorisinde 'Yılın Foto Röportajı İkincisi', Korona sürecinde çektiği yenidoğan bebek fotoğrafıyla 'Pandemi Fotoğrafı İkincisi', Azerbaycan'ın Şuşa zaferi ardından yaşanan sevinç fotoğrafıyla da 'YTB Yurtdışı Türkler Özel Ödülü'nü kazanarak Sabah Gazetesi'ne dört ödül birden getirdi.

'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü SABAH'ın oldu! 2020'ye damga vuran anlar

36 yıllık geçmişi ile Türkiye'de düzenlenen en köklü fotoğraf organizasyonu da olan Yılın Basın Fotoğrafları'nda 2020 yılında yaşanan olaylara damga vuran 5 bin 188 fotoğraf katıldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2021'de 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık görüldü. Organizasyon içerisinde ayrıca 2 üniversite öğrencisi Ara Güler Özendirme Ödülü kazanırken Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 10 eser ödüllendirildi.

DÜNYA MEDYASINA MESAJ
Tüm ödül alan fotoğraflar arasından seçilen ve organizasyonun en önemli ödülü olan "Yılın Basın Fotoğrafı" bu yıl Karabağ'dan bir fotoğraf karesine verildi. foto muhabiri Uğur Yıldırım'ın kazandığı ödül ile Başkanlığını Coşkun Aral'ın yaptığı TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2021 jürisi yaptığı değerlendirmede, dünya medyasının Karabağ'da yaşananlara kayıtsız kaldığını, bu fotoğrafla Azerbaycan halkının haklı mücadelesine dikkat çekildiği vurgulandı.

'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü SABAH'ın oldu! 2020'ye damga vuran anlar

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını tek ve seri olarak "Pandemi" adıyla iki ayrı kategoride değerlendirildi. Pandemi kategorisinde Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş'ın tüm dünya medyasında yayınlanan, sağlık çalışanlarının zorlu koşullarını anlatan karesi birincilik ödülü kazandı. Seri dalda ise birincilik ödülünü sağlık çalışanlarının portreleri ile EPA foto muhabiri Sedat Suna'nın oldu. Yılın Basın Fotoğrafları jürisi DHA foto muhabiri Serhat Ozan Yıldırım'ın Tunceli'de filyasyon ekiplerinin çalışmalarını gösteren fotoğrafına "Sağlık Çalışanlarına Saygı" ödülü verilmesine karar verdi.

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'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü SABAH'ın oldu! 2020'ye damga vuran anlar

"SIFIR ATIK"A DESTEK
Yılın Basın Fotoğrafları 2021 ödüllerine geçen yılın ardından bu yıl ikinci kez "Sıfır Atık Özel Ödülü" verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nde farkındalığa destek olmak amacı ile "Sıfır Atık Özel Ödülü" Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez'in fotoğrafına verildi. Çevre ve Doğa kategorisinde ise İHA foto muhabiri Umutcan İşledici, Adana'daki orman yangını ardından bölgeyi gösteren fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü. Spor fotoğrafları kategorisinde birincilik, evinin çatı katında pandemi şartlarında çalışan sporcu fotoğrafı ile Tolga İldun'un oldu. ABD'de yaşanan ırkçılık karşıtı olaylar da AFP foto muhabiri Kerem Yücel'e Yılın Foto Röportajı Ödülünü getirdi.

'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü SABAH'ın oldu! 2020'ye damga vuran anlar

MÜLTECİLİK ÖDÜLLERE YANSIDI
Ev sahipliği yaptığı 4 milyona yakın mülteci ile dünyanın bu anlamda en büyük göçmen topluluğunu ağırlayan Türkiye ve çevresinde yaşananlar Yılın Basın Fotoğrafları ödüllerine de yansıdı. Edirne'de Yunanistan sınırında yaşanan olayları aktaran serisiyle İHA foto muhabiri İsmail Coşkun üçüncülük kazandı. AB Özel Ödülü ise çadır kentte oyun oynayan bir çocuğun fotoğrafı ile Hürriyet Gazetesi foto muhabiri Mert Gökhan Koç'un oldu. AP foto muhabiri Emrah Gürel ise Ege'de kurtarılan mülteci çocuk karesiyle AB Özel Ödülü Mansiyonu kazandı. SGDD ASAM Özel Ödülü Milliyet Gazetesi'nden Ozan Güzelce'nin Edirne'de sınırda çektiği fotoğrafa verildi.

'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü SABAH'ın oldu! 2020'ye damga vuran anlar

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE FOTOĞRAFA ÖZENDİRME
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının yanı sıra usta isim Ara Güler'in adını yaşatmak için öğrenciler arasında düzenlediği "Ara Güler Özendirme Ödülleri" ise bu yıl üçüncü kez verildi. Ara Güler Özendirme Ödülleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Nedim Bayhan'ın mermer işçileri fotoğrafına ve Marmara Üniversitesi Barış Cem Yüksel'in göçmenlerin Edirne yolculuğunu anlatan fotoğraf serisine verildi.

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