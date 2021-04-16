'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü SABAH'ın oldu! 2020'ye damga vuran anlar

36 yıllık geçmişi ile Türkiye'de düzenlenen en köklü fotoğraf organizasyonu da olan Yılın Basın Fotoğrafları'nda 2020 yılında yaşanan olaylara damga vuran 5 bin 188 fotoğraf katıldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2021'de 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık görüldü. Organizasyon içerisinde ayrıca 2 üniversite öğrencisi Ara Güler Özendirme Ödülü kazanırken Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 10 eser ödüllendirildi.

DÜNYA MEDYASINA MESAJ

Tüm ödül alan fotoğraflar arasından seçilen ve organizasyonun en önemli ödülü olan "Yılın Basın Fotoğrafı" bu yıl Azerbaycan Karabağ'dan bir fotoğraf karesine verildi. Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım'ın kazandığı ödül ile Başkanlığını Coşkun Aral'ın yaptığı TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2021 jürisi yaptığı değerlendirmede, dünya medyasının Karabağ'da yaşananlara kayıtsız kaldığını, bu fotoğrafla Azerbaycan halkının haklı mücadelesine dikkat çekildiği vurgulandı.