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Yılın son cemresi! Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
13:30
Yılın son cemresi! Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?
Cemre düşme tarihleri gündemde. Arapça'da kor durumunda ateş anlamına gelen cemre düşmesi Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Baharın gelişini müjdeleyen bu doğa olayında ilk cemre havaya, ikinci cemre ise suya düştü. Üçüncü cemre de Mart ayında toprağa düşecek. Peki, 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte, detaylar...