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Haberler Yaşam Yılın son cemresi! Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 13:30

Yılın son cemresi! Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

Cemre düşme tarihleri gündemde. Arapça'da kor durumunda ateş anlamına gelen cemre düşmesi Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Baharın gelişini müjdeleyen bu doğa olayında ilk cemre havaya, ikinci cemre ise suya düştü. Üçüncü cemre de Mart ayında toprağa düşecek. Peki, 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte, detaylar...

Yılın son cemresi! Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

Cemre düşme tarihleri araştırılıyor. Cemre, ilkbaharın başlangıcından itibaren ilk olarak havaya, sonra suya daha sonra ise toprağa düşüyor. Suya ve toprağa düşmesinin ardından ise şimdi toprağa düşmesi bekleniyor. Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla gerçekleşir. Peki, Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

Yılın son cemresi! Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

CEMRE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

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Yılın son cemresi! Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

BAHARIN MÜJDECİSİ!

Halk inanışına göre, ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü ve bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor.

Yılın son cemresi! Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

3. CEMRE DÜŞTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜŞECEK?

2025 cemre düşmesi tarihleri, baharın gelişini heyecanla bekleyen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Son cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Yılın son cemresi! Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

Halk arasında cemre düşmesi ile birlikte Hıdırellez ve Nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.