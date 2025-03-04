Yılın son cemresi! Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

Cemre düşme tarihleri araştırılıyor. Cemre, ilkbaharın başlangıcından itibaren ilk olarak havaya, sonra suya daha sonra ise toprağa düşüyor. Suya ve toprağa düşmesinin ardından ise şimdi toprağa düşmesi bekleniyor. Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla gerçekleşir. Peki, Baharın müjdecisi 3. cemre düştü mü, ne zaman düşecek?