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YKS 2024 sınav sonuçlarında son durum! ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
18:33
YKS 2024 sınav sonuçlarında son durum! ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
YKS sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. 17 Temmuz günü erişime açılması beklenen ÖSYM sonuç açıklama sisteminde erken açıklanma ihtimaline karşın yoğunluk sürüyor. YKS 2024 ardından üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar YÖKATLAS üzerinden taban puanlarını da kontrol ediyor. Peki; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?