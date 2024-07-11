YKS 2024 sınav sonuçlarında son durum! ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS sonuçları sorgulama tarihi için geri sayım sürüyor. Üniversite sınavı sonrası TYT, AYT ve YDT puanlarına göre tercihlte bulunmayı bekleyen adaylar sonuç ekranı için gözlerini ÖSYM sistemine çevirdi. https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranından kontrol edilecek sınav sonuçları için heyecan dorukta. Peki; 2024 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?