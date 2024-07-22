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Haberler Yaşam YKS 2024 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 08:13

YKS 2024 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) sınav sonuçlarının adaylar ile buluşması sonrası üniversite tercihleri ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başladı. YÖKATLAS üzerinden üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan sorgulaması yapan adaylar YKS tercih kılavuzu kapsamında işlemlerini tamamlayacak. https://ais.osym.gov.tr/ sistemi bu noktada aktif hale gelecek. Peki; üniversite tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte, ÖSYM ile YKS tercih tarihleri...

YKS 2024 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları

YKS tercih tarihleri içerisinde yapılacak üniversite tercihleri ne zaman başlıyor belli oldu. ÖSYM takvimi kontrol edilirken üniversite taban puanları da bu noktada gündemde. TYT, AYT ve YDT puanlarına göre tercihte bulunacak adaylar hedefledikleri okul ve bölüm üzerinde araştırmalarına yoğunlaşacak. Peki; YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih başvurusu nasıl yapılır?

YKS 2024 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024); bilinen adıyla üniversite sınavı sonrası adaylar puanlarına kavuştu. Sonuç belgelerine erişen adaylar üniversite tercihleri için geri sayımda.

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YKS 2024 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları

YKS 2024 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile yayında:

YKS 2024 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2024 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları

YKS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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