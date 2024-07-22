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YKS 2024 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
08:13
YKS 2024 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) sınav sonuçlarının adaylar ile buluşması sonrası üniversite tercihleri ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başladı. YÖKATLAS üzerinden üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan sorgulaması yapan adaylar YKS tercih kılavuzu kapsamında işlemlerini tamamlayacak. https://ais.osym.gov.tr/ sistemi bu noktada aktif hale gelecek. Peki; üniversite tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte, ÖSYM ile YKS tercih tarihleri...