YKS 2024 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları

YKS tercih tarihleri içerisinde yapılacak üniversite tercihleri ne zaman başlıyor belli oldu. ÖSYM takvimi kontrol edilirken üniversite taban puanları da bu noktada gündemde. TYT, AYT ve YDT puanlarına göre tercihte bulunacak adaylar hedefledikleri okul ve bölüm üzerinde araştırmalarına yoğunlaşacak. Peki; YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih başvurusu nasıl yapılır?