YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı sık sık takip ediliyor. Aday öğrenciler hangi bölüm ve üniversiteye yerleştiklerini görmek adına sonuçları bekliyor. Talep üzerine bir gün daha uzatılan tercih günleri tamamlanmıştı. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu en çok araştırılan sorular arasında. Peki; ÖSYM ile 2024 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?