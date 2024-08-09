Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 09.08.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:11

YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2024 maratonunu tamamlayan adaylar puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından sıra sonuçlarda. YKS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu her gün yanıt aramaya başladı. Adaylar üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri için gözlerini ÖSYM ve YÖK açıklamalarına çevirdi. Peki; YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, merak edilenler...

YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı sık sık takip ediliyor. Aday öğrenciler hangi bölüm ve üniversiteye yerleştiklerini görmek adına sonuçları bekliyor. Talep üzerine bir gün daha uzatılan tercih günleri tamamlanmıştı. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu en çok araştırılan sorular arasında. Peki; ÖSYM ile 2024 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH GÜNLERİ TAMAMLANDI!

25 Temmuz'da başlayan tercihler Ağustos ayının ilk haftasında tamamlandı. ÖSYM üzerinden alınan YKS tercihleri ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2024 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ÖSYM açıklaması bekleniyor.

YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH DÖNEMİ HAKKINDA

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.


YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

SON DAKİKA