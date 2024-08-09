Giriş Tarihi: 09.08.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
19:11
YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS 2024 maratonunu tamamlayan adaylar puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından sıra sonuçlarda. YKS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu her gün yanıt aramaya başladı. Adaylar üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri için gözlerini ÖSYM ve YÖK açıklamalarına çevirdi. Peki; YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, merak edilenler...