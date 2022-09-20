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Haberler Yaşam YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri
Giriş Tarihi: 20.09.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 09:29

YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri

Binlerce üniversite adayının heyecanla beklediği 2022 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, gözlerini YKS 3. ek tercih tarihlerine çevirdi. Geçtiğimiz yıl adaylara YKS'de üç tercih hakkı verilmişti. Bu noktada ''YKS 3. ek tercih olacak mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, YKS 3. ek tercih olacak mı? Bu sene YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri ile ilgili son durum…

YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri

''YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman?'' sorusu, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. ÖSYM, 2022 YKS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. 2. tercihlerde de hiçbir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS 3. ek tercih tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada ''YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak?'' soruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri ile ilgili tüm merak edilenler…

YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''

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YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri

YKS 3. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercihlerin olup olmayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu.

Geçen yıl adaylara ikinci kez ek tercih şansı tanınmıştı. Ek Yerleştirme sürecinde, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylara 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara ise 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı verilmişti.

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