YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri

Binlerce üniversite adayının heyecanla beklediği 2022 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, gözlerini YKS 3. ek tercih tarihlerine çevirdi. Geçtiğimiz yıl adaylara YKS'de üç tercih hakkı verilmişti. Bu noktada ''YKS 3. ek tercih olacak mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, YKS 3. ek tercih olacak mı? Bu sene YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri ile ilgili son durum…