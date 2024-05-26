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Haberler Yaşam YKS AYT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI (ogmmateryal.eba.gov.tr) | YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 09:38

YKS AYT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI (ogmmateryal.eba.gov.tr) | YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye geneli üniversite sınavı denemesinde TYT adımı tamamlandı. Sırada Alanda Yeterlilik Testi (AYT) var. Adaylar YKS AYT deneme sınavı giriş ekranı https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ üzerinden takip ediliyor. 12. sınıflar ÖSYM'nin sınavı öncesinde ülke genelindeki sıralamaya katılıyor. Peki; 2024 MEB YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav saat kaçta nereden girilir? İşte, detaylar...

YKS AYT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI ogmmateryal.eba.gov.tr | YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS deneme sınavı eba giriş ekranı gündemdeki yerini aldı. MEB OGM Materyal üzerinden çevrim içi yapılacak sınavla öğrenciler YKS 2024 öncesinde seviyelerini ölçüyor. 26 Mayıs günü yapılacak AYT deneme sınavı saat kaçta bitecek, nereden giriş yapılır merak ediliyor. Peki; YKS AYT deneme sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS AYT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI ogmmateryal.eba.gov.tr | YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ

YKS deneme sınavı kapsamında Temel Yeterlilik Testi, Alanda Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi yapılıyor. İlk sınavın ardından AYT denemesi bugün!

25 Mayıs Cumartesi (10.00-21.30): TYT Deneme Sınavı

26 Mayıs Pazar (09.00-21.30): AYT Deneme Sınavı

27 Mayıs Pazartesi (09.00-21.30): YDT Deneme Sınavı

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YKS AYT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI ogmmateryal.eba.gov.tr | YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS AYT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ üzerinden öğrenci girişi ile yapılacak sınav çevrim içi düzenleniyor. İşte sınav ekranı:

YKS DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS AYT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI ogmmateryal.eba.gov.tr | YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS DENEME SINAVI NASIL YAPILACAK?

09.00-21.30 saatleri arasında istenilen bir aralıkta sınava katılım sağlayacak öğrenciler deneme sınavına belirtilen tarihlerden itibaren ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.

YKS AYT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI ogmmateryal.eba.gov.tr | YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, deneme sınavı sonuçları, sıralamaları ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10.00 itibarıyla görebilecekler.

Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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