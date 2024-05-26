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YKS AYT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI (ogmmateryal.eba.gov.tr) | YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
09:38
YKS AYT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI (ogmmateryal.eba.gov.tr) | YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye geneli üniversite sınavı denemesinde TYT adımı tamamlandı. Sırada Alanda Yeterlilik Testi (AYT) var. Adaylar YKS AYT deneme sınavı giriş ekranı https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ üzerinden takip ediliyor. 12. sınıflar ÖSYM'nin sınavı öncesinde ülke genelindeki sıralamaya katılıyor. Peki; 2024 MEB YKS AYT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav saat kaçta nereden girilir? İşte, detaylar...