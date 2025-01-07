Haberler
Yaşam
YKS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
14:14
YKS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2025) ÖSYM takviminde yerini aldı. YKS başvuru tarihleri bu noktada adayların gündeminde. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Sınavı (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları için ayrı tarihler belirlenirken YKS başvuru kılavuzu ile detaylar netleşiyor. Peki; üniversite sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?