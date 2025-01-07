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Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:14

YKS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2025) ÖSYM takviminde yerini aldı. YKS başvuru tarihleri bu noktada adayların gündeminde. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Sınavı (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları için ayrı tarihler belirlenirken YKS başvuru kılavuzu ile detaylar netleşiyor. Peki; üniversite sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

YKS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

YKS başvuru tarihleri 2025 yılı sınav takviminde yerini aldı. Üniversite hedefleri olan öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürürken şubat ayında açılacak başvuru ekranını da kaçırmak istemiyor. Tarihler takvimde not edildi. Peki; YKS ne zaman, üniversites sınavı başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

YKS NE ZAMAN 2025?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Sınavı (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) için tarihler belirlendi.

TYT: 21.06.2025

AYT: 22.06.2025

YDT: 22.06.2025

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YKS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2025

YKS sınavı başvuruları 06.02.2025 - 03.03.2025 tarihleri arasında alınacak.

YKS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Geç başvuru günü ise 11.03.2025 - 13.03.2025 23:59 tarihleri arasında olacak.

YKS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile 22.07.2025 tarihinde YKS sınav sonuçları açıklanacak.

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