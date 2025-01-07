YKS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

YKS başvuru tarihleri 2025 yılı sınav takviminde yerini aldı. Üniversite hedefleri olan öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürürken şubat ayında açılacak başvuru ekranını da kaçırmak istemiyor. Tarihler takvimde not edildi. Peki; YKS ne zaman, üniversites sınavı başvurusu nasıl yapılır?