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YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, üniversite sınavı hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:49
YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, üniversite sınavı hangi tarihte?
2025 yılında üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma başladı. Bu yılki sınav takvimi açıklandı ve başvuru tarihleriyle ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, TYT, AYT ve YDT sınavlarına dair tüm bilgiler...