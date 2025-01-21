Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, üniversite sınavı hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:49

YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, üniversite sınavı hangi tarihte?

2025 yılında üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma başladı. Bu yılki sınav takvimi açıklandı ve başvuru tarihleriyle ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, TYT, AYT ve YDT sınavlarına dair tüm bilgiler...

YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, üniversite sınavı hangi tarihte?

2025 yılı için üniversite sınavına girecek adaylar, sınav tarihleri ve başvuru süreçlerine dair merakla beklediği açıklamaları ÖSYM'den aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimi yayımlandı ve adaylar, başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri ve başvuru süreci hakkında detaylar...

YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, üniversite sınavı hangi tarihte?

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 2025 YKS başvurularının 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını 3 Mart 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, üniversite sınavı hangi tarihte?

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak gerekli bilgileri doldurup, başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, üniversite sınavı hangi tarihte?

YKS SINAV TARİHLERİ
Üniversite sınavı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 21 Haziran 2025

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 22 Haziran 2025

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ile YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, üniversite sınavı hangi tarihte?

YKS SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lise son sınıf öğrencileri ile mezun adaylar, 2025 YKS'ye başvuru yapma hakkına sahiptir. Sınava başvurabilmek için belirli şartlar ve gereklilikler bulunmakta, bu bilgilere ÖSYM'nin yayımladığı YKS Kılavuzu'ndan ulaşılabilir.

SON DAKİKA