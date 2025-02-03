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Haberler Yaşam YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:11

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler YKS başvuru tarihlerine ilişkin araştırmaları hızlandırdı. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuruların alınacağı tarih belirtilmişti. Söz konusu tarihin yaklaşması sebebiyle YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar olacak soruları üniversiteli adaylarının gündemine oturdu. İşte ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti…

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti

21-22 Haziran'da yapılacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru ekranının açılması bekleniyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren yüz binlerce üniversiteli adayı YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar gibi sorularla ÖSYM takvimini inceliyor. Başvuru kılavuzu ile ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak olan başvuru ekranı adaylar tarafından takip ediliyor. İşte ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti hakkında detaylar.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre; YKS 2025 başvuruları 6 Şubat 2025'te başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.

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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti

2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. YKS'nin 1. Oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti

Üç oturum halinde düzenlenecek olan 2025 YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte sınav günleri:

📌 Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025
📌 Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025
📌 Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025

ÖSYM tarafından YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak, kılavuzun 6 Şubat öncesinde erişime açılması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığında, adaylar sınavla ilgili tüm detaylara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2025 BELLİ OLDU MU?
YKS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Ücretler YKS 2025 başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

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