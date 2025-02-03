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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
11:11
YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti
Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler YKS başvuru tarihlerine ilişkin araştırmaları hızlandırdı. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuruların alınacağı tarih belirtilmişti. Söz konusu tarihin yaklaşması sebebiyle YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar olacak soruları üniversiteli adaylarının gündemine oturdu. İşte ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti…