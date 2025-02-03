YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti

21-22 Haziran'da yapılacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru ekranının açılması bekleniyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren yüz binlerce üniversiteli adayı YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar gibi sorularla ÖSYM takvimini inceliyor. Başvuru kılavuzu ile ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak olan başvuru ekranı adaylar tarafından takip ediliyor. İşte ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2025 YKS başvuru tarihi ve ücreti hakkında detaylar.