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Giriş Tarihi: 08.09.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:01

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile YKS ek tercih tarihleri belli oldu. Üniversite 2. yerleştirme tercih işlemleri, 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İlk tercih sonuçlarının ardından yerleşemeyen adaylar için takvim ek yerleştirme ile devam edecek. Bu noktada YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak yeni bir tercih listesi oluşturacak adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar, 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları nereden öğrenilir? İşte, 2 ve 4 yıllık üniversite ek kontenjanlar 2024 listesi...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları

İlk yerleştirme sonuçlarına göre hiçbir programa yerleşemeyen adaylar için YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayımlandı ve YKS ek tercih tarihleri belli oldu. Üniversite ek yerleştirme tercih işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu noktada ilk tercihlerde umduğunu bulamayan üniversite adayları YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercih listelerini dolduracak. Peki, YKS boş kontenjanlar nereden öğrenilir? İşte 2024 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları görüntüleme ekranı...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları

2024 YKS EK TERCİHLER BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YKS ek tercih kılavuzunu yayımladı. Böylece 2024 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.

2024 YKS ek tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 11 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2024 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:

''2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri; 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''

2024-YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

YKS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

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