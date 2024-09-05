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Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 06:40

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 TABLOSU || ÖSYM ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS ek tercih işlemleri başladı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyişte geri sayıma geçildi. İlk tercihlerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için süreç ek yerleştirme ile devam edecek. Tercih listesi oluşturma aşamasında YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları baz alınacak. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları belli olacak. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 listesi sorgulama ekranı…

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 TABLOSU || ÖSYM ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları için araştırmalar hız kazandı. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercihleri bekliyor. Bu noktada ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu 2024 kılavuzluğunda 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi değerlendirilecek. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte; ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 PDF listesi...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 TABLOSU || ÖSYM ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 TABLOSU || ÖSYM ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.

Ancak 2024 üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 TABLOSU || ÖSYM ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

BOŞ KONTENJANLAR HAKKINDA

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 TABLOSU || ÖSYM ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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