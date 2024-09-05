Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
06:40
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 TABLOSU || ÖSYM ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması
YKS ek tercih işlemleri başladı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyişte geri sayıma geçildi. İlk tercihlerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için süreç ek yerleştirme ile devam edecek. Tercih listesi oluşturma aşamasında YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları baz alınacak. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları belli olacak. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 listesi sorgulama ekranı…