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Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:07

YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024: YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar listesi yayınlandı mı?

Üniversite kayıt işlemleri 2 Eylül'e kadar devam ederken ilk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihleri bekliyor. 2. tercih listeleri ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Bu noktada 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi için araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2024 ÖSYM YKS üniversite boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu? İşte detaylar…

YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024: YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar listesi yayınlandı mı?

İlk tercihlerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, YÖK tarafından açıklanan 23 bin 738 üniversite boş kontenjanlarına yerleşebilmek için belirlenen tarihlerde ek tercihlerde bulunacak. Peki; 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte, YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi sorgulama ekranı…

YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024: YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar listesi yayınlandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜRESİ UZATILDI!

YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024: YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar listesi yayınlandı mı?

BOŞ KONTENJANLAR HAKKINDA

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.

YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024: YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar listesi yayınlandı mı?

2024 YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.

YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024: YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar listesi yayınlandı mı?

YKS TABAN PUANLARI 2024 LİSTESİ
YKS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar henüz belli olmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Ancak adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Yükseköğretim Kurulu'nun "yokatlas.yok.gov.tr" adresi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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