YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024: YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar listesi yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
10:07
Üniversite kayıt işlemleri 2 Eylül'e kadar devam ederken ilk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihleri bekliyor. 2. tercih listeleri ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Bu noktada 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi için araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2024 ÖSYM YKS üniversite boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu? İşte detaylar…