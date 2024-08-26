YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024: YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar tablosu sorgulama

Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
08:02
YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları 2024 araştırılıyor. Herhangi bir nedenle üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylar için üniversite kayıtları 2 Eylül'e kadar uzatıldı. İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. ek tercih listelerini hazırlamadan önce 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesini incelemeye başladı. Peki, YKS taban puanları 2024 açıklandı mı? 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanları belli oldu mu? İşte, 2024 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları…