YKS BOŞ KONTENJANLAR ve 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖK ATLAS: YKS taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

Her sene olduğu gibi bu yılda üniversitelerin bölümlerine yerleştirilemeyen adaylar için ikinci tercih süreci başlatılacak. ÖSYM tarafından henüz boş kontenjanlar ilan edilmedi. Açıklandığında yer vereceğiz.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.