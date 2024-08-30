Giriş Tarihi: 30.08.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
18:46
YKS BOŞ KONTENJANLAR ve 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖK ATLAS: YKS taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıtlar 2 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İlk tercihlerinde yerleştirilemeyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak ola nek tercih kılavuzu ve takvimi doğrultusunda üniversite tercih listelerini oluşturacaklar. Adaylar YÖK ATLAS üzerinden 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar araştırmasına başladı.Pek, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte ÖSYM üniversite taban puanları ve başarı sıralaması