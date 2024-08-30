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Giriş Tarihi: 30.08.2024 18:46 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 18:46

YKS BOŞ KONTENJANLAR ve 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖK ATLAS: YKS taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıtlar 2 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İlk tercihlerinde yerleştirilemeyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak ola nek tercih kılavuzu ve takvimi doğrultusunda üniversite tercih listelerini oluşturacaklar. Adaylar YÖK ATLAS üzerinden 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar araştırmasına başladı.Pek, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte ÖSYM üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS BOŞ KONTENJANLAR ve 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖK ATLAS: YKS taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından ilk tercihte herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ikinci tercih işlemlerini beklemeye başladı. Söz konusu durumda adaylar tarafından YKS boş kontenjanlar ve üniversite puanları sorgulanmaya başladı. İşte YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları

YKS BOŞ KONTENJANLAR ve 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖK ATLAS: YKS taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI SÜRESİ UZATILDI

YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylar için ek süre tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR ve 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖK ATLAS: YKS taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

Her sene olduğu gibi bu yılda üniversitelerin bölümlerine yerleştirilemeyen adaylar için ikinci tercih süreci başlatılacak. ÖSYM tarafından henüz boş kontenjanlar ilan edilmedi. Açıklandığında yer vereceğiz.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS BOŞ KONTENJANLAR ve 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖK ATLAS: YKS taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?

YKS TABAN PUANLARI 2024 LİSTESİ
YKS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemlerinin tamamlansının ardından gündem. Boş kontenjanların kayıt işlemlerinin bitmesinden sonra yayımlanması bekleniyor.

Ancak adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Yükseköğretim Kurulu'nun "yokatlas.yok.gov.tr" adresi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS BOŞ KONTENJANLAR ve 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖK ATLAS: YKS taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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