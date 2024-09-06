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Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 07:36

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek kontenjanlar ve taban puanları

YKS boş kontenjanlar ve taban puanı sorgulamaları, ek tercih tarihlerinin belli olmasının ardından hız kazandı. 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan üniversite ek tercih sürecinde adaylar ÖSYM'nin yayınladığı YKS ek tercih kılavuzunda yer alan boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları ile birlikte yeniden tercih yapacak. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? İşte, 2024 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve taban puanları listesi...

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek kontenjanlar ve taban puanları

YKS ilk yerleştirmelerinde adaylardan 802 bin 170'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 185 bin 218'i ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşmişti. ilk tercih hakkında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ise ek tercih süreci bugün başladı. Bu kapsamda adaylar ek kontenjanlar ve taban puanlarını mercek altına aldı. İşte, ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar ve taban puanları 2024 listesi...

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek kontenjanlar ve taban puanları

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih süresi, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir.

Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

2024-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

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2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek kontenjanlar ve taban puanları

1. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim
programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2024-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2024-YKS
merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar
oluşturmaktadır.
3. 2024-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması
gerekmektedir.

4. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2024-
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu
kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke
ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek kontenjanlar ve taban puanları

EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI

2024-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih
yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir
yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt
yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans
programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan
adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı
hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2024-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için
tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını
karşılamaları gerekmektedir.

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