YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek kontenjanlar ve taban puanları

EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI

2024-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih

yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir

yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt

yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans

programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan

adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı

hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2024-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için

tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını

karşılamaları gerekmektedir.