Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
07:36
YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek kontenjanlar ve taban puanları
YKS boş kontenjanlar ve taban puanı sorgulamaları, ek tercih tarihlerinin belli olmasının ardından hız kazandı. 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan üniversite ek tercih sürecinde adaylar ÖSYM'nin yayınladığı YKS ek tercih kılavuzunda yer alan boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları ile birlikte yeniden tercih yapacak. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? İşte, 2024 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve taban puanları listesi...