YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2024 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

YKS deneme sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar YKS öncesinde deneme sınavı ile kendilerini değerlendirdi. Bu noktada sonuç için heyecanlı olan adaylar an itibarıyla ogmmateryal.eba.gov.tr adresini ziyarete başladı. Peki, YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama!