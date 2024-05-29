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Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:03

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2024 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ülke genelinde denme sınavı gerçekleştirdi. 2024 Üniversite sınavı YKS TYT, AYT ve YDT oturumları için öğrenciler son hız hazırlanmaya devam ediyorken, YKS deneme sınavı ile kendilerini test ettiler. "YKS'ye Doğru 2024" TYT, AYT ve YDT deneme sınavı 28 Mayıs Salı günü tamamlandı. Peki, YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, YKS deneme sınavı sonuçları görüntüleme ekranı!

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2024 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

YKS deneme sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar YKS öncesinde deneme sınavı ile kendilerini değerlendirdi. Bu noktada sonuç için heyecanlı olan adaylar an itibarıyla ogmmateryal.eba.gov.tr adresini ziyarete başladı. Peki, YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama!

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2024 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

SORU ÇÖZÜMLERİ DE SONUÇLARLA BERABER YAYIMLANACAK

Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak.

Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2024 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

YKS 2024 DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da öğrenecek.

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2024 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA

Sonuçlar ogmmateryal.eba.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak.

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2024 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
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