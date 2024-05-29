Haberler
Yaşam
YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2024 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
08:03
YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2024 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ülke genelinde denme sınavı gerçekleştirdi. 2024 Üniversite sınavı YKS TYT, AYT ve YDT oturumları için öğrenciler son hız hazırlanmaya devam ediyorken, YKS deneme sınavı ile kendilerini test ettiler. "YKS'ye Doğru 2024" TYT, AYT ve YDT deneme sınavı 28 Mayıs Salı günü tamamlandı. Peki, YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, YKS deneme sınavı sonuçları görüntüleme ekranı!