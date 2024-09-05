Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
07:33
YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI: 2024 ÖSYM YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite 2. tercih kılavuzu
Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından YKS ek tercih kılavuzu 2024 için araştırmalar hız kazandı. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek yerleştirme tarihlerini bekliyor. Bir kez daha tercih yapacak olan adaylar 2. tercih listesi hazırlama sürecinde YKS boş kontenjanlar listesi taban puanları ve başarı sıralamaları göz önünde bulundurulacak. Peki, 'YKS ek tercihler ne zaman 2024, başladı mı, nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar...