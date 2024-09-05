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Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 07:33

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI: 2024 ÖSYM YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite 2. tercih kılavuzu

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından YKS ek tercih kılavuzu 2024 için araştırmalar hız kazandı. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek yerleştirme tarihlerini bekliyor. Bir kez daha tercih yapacak olan adaylar 2. tercih listesi hazırlama sürecinde YKS boş kontenjanlar listesi taban puanları ve başarı sıralamaları göz önünde bulundurulacak. Peki, 'YKS ek tercihler ne zaman 2024, başladı mı, nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI: 2024 ÖSYM YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite 2. tercih kılavuzu

YKS ek tercih ne zaman 2024, başladı mı, nasıl yapılır soruları araştırılıyor. Tercih sonuçları ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. Tercih tarihlerini değerlendirecek ve ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla bir kez daha istedikleri bölümleri ve okulları tercih edecek. YKS boş kontenjanlar listesi ile listelerini hazırlayacaklar olan adaylar YKS ek tercih işlemleri başladı son dakika duyurusunu bekliyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl yapılır? İşte, konuya dair tüm merak edilenler…

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI: 2024 ÖSYM YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite 2. tercih kılavuzu

ÜNİVERSİTE KAYITLARI TAMAMLANDI!
YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıtlarını yaptı. Elektronik kayıtlar 21 Ağustos tarihinde sona erdi.

Dha sonra YÖK'ten gelen açıklama sonrası belirlenen tarihlerde üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirdi.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI: 2024 ÖSYM YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite 2. tercih kılavuzu

ÖSYM YKS 2. (EK) YERLEŞTİRME/TERCİHLER NE ZAMAN?
YSK 2. tercih takvimi henüz açıklanmadı. Üniversite ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için açıklanacak ÖSYM takvimine göre ek tercihler yapılacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI: 2024 ÖSYM YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite 2. tercih kılavuzu

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK Başkanı Erol Özvar, kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirterek, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI: 2024 ÖSYM YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite 2. tercih kılavuzu

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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