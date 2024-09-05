YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI: 2024 ÖSYM YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite 2. tercih kılavuzu

YKS ek tercih ne zaman 2024, başladı mı, nasıl yapılır soruları araştırılıyor. Tercih sonuçları ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. Tercih tarihlerini değerlendirecek ve ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla bir kez daha istedikleri bölümleri ve okulları tercih edecek. YKS boş kontenjanlar listesi ile listelerini hazırlayacaklar olan adaylar YKS ek tercih işlemleri başladı son dakika duyurusunu bekliyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl yapılır? İşte, konuya dair tüm merak edilenler…