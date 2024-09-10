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Giriş Tarihi: 10.09.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:44

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2024 | YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih süreci 6 Eylül 2024 tarihine başladı. İlk tercih hakkında herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen adaylar ÖSYM'in yayımladığı ek tercih kılavuzuna göre tercih listesini oluşturmaya başladı. Bu kapsamda tercih sürecinde sona gelinirken gözler YKS ek tercih sonuç tarihine çevrildi. Peki, KS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2024 | YKS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. Binlerce adayın tercih yaptığı sonuçlar için gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. İlk etapta yerleşemeyen adayların 2. tercih sonrası heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2024 | YKS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2024 | YKS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek yerleştirme sonuçları için henüz net tarih paylaşılmadı. Ancak 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerine ait sonuçlar 25 Eylül'de erişime açıldı. Bu bilgiler ışığında YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2024 | YKS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2024 | YKS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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