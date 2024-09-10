Giriş Tarihi: 10.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
13:44
YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2024 | YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih süreci 6 Eylül 2024 tarihine başladı. İlk tercih hakkında herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen adaylar ÖSYM'in yayımladığı ek tercih kılavuzuna göre tercih listesini oluşturmaya başladı. Bu kapsamda tercih sürecinde sona gelinirken gözler YKS ek tercih sonuç tarihine çevrildi. Peki, KS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...