Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:54
YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ: Başvuru için bugün son gün! YKS ek tercihleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
2024 YKS ek tercih sonuçları bugün tercihlerin son günü olması sebebiyle gündemde. ÖSYM tarafından belirlenen takvimle tercihler 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih sonuçları için adaylar sonuç ekranı başında yerlerini aldı. Bir yüksek öğrenim programına yerleştirilemeyen öğrenciler için gerçekleştirilen tercihler için gözler açıklamalara çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?