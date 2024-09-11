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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:54

YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ: Başvuru için bugün son gün! YKS ek tercihleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2024 YKS ek tercih sonuçları bugün tercihlerin son günü olması sebebiyle gündemde. ÖSYM tarafından belirlenen takvimle tercihler 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih sonuçları için adaylar sonuç ekranı başında yerlerini aldı. Bir yüksek öğrenim programına yerleştirilemeyen öğrenciler için gerçekleştirilen tercihler için gözler açıklamalara çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ: Başvuru için bugün son gün! YKS ek tercihleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

İlk tercihinde yerleştirilemeyen öğrenciler için ikinci kez başlatılan tercihlerde bugün son gün. YKS ek tercihlerinin son günü olması sebebiyle adaylar tarafından sonuçlar sorgulanmaya başladı. İşte YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı

YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ: Başvuru için bugün son gün! YKS ek tercihleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2024 YKS EK TERCİHLERİNDE SON GÜN!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS ek tercih kılavuzuna göre YKS ek tercih işlemleri, 6 Eylül'de başladı ve 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ: Başvuru için bugün son gün! YKS ek tercihleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek yerleştirme sonuçları için henüz net tarih paylaşılmadı. Ancak 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerine ait sonuçlar 25 Eylül'de erişime açıldı. Bu bilgiler ışığında YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ: Başvuru için bugün son gün! YKS ek tercihleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

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YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ: Başvuru için bugün son gün! YKS ek tercihleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir.
Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

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