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Giriş Tarihi: 09.09.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:04

YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

2024 YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Tercih listelerini kılavuza göre hazırlayıp gönderen adaylar, YKS ek tercih sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Binlerce öğrencinin gözü kulağı 2024 Üniversite ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamalarda. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS ek tercih sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

ÖSYM AİS ekranı üzerinde YKS ek tercih işlemleri devam ediyor. 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tercih listelerini hazırlayıp sisteme kaydeden adaylar akabinde üniversite ek yerleştirme sonuçları için geri sayıma geçti. YKS ek tercih sonuç tarihi 2024 adayların gündemindeki yerini almış durumda. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek açıklamalar binlerce öğrenci ve velisinin yakın takibinde yer alıyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

2024 YKS EK TERCİHLER DEVAM EDİYOR!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS ek tercih kılavuzuna göre YKS ek tercih işlemleri, 6 Eylül'de başladı ve 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçları için henüz net tarih paylaşılmadı. Ancak 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerine ait sonuçlar 25 Eylül'de erişime açıldı. Bu bilgiler ışığında YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

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YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir.

Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

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