Giriş Tarihi: 09.09.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
17:04
YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
2024 YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Tercih listelerini kılavuza göre hazırlayıp gönderen adaylar, YKS ek tercih sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Binlerce öğrencinin gözü kulağı 2024 Üniversite ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamalarda. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS ek tercih sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…