YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

ÖSYM AİS ekranı üzerinde YKS ek tercih işlemleri devam ediyor. 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tercih listelerini hazırlayıp sisteme kaydeden adaylar akabinde üniversite ek yerleştirme sonuçları için geri sayıma geçti. YKS ek tercih sonuç tarihi 2024 adayların gündemindeki yerini almış durumda. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek açıklamalar binlerce öğrenci ve velisinin yakın takibinde yer alıyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...