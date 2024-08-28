Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:59

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarına göre yerleşen adayların kayıt işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Hayal ettikleri üniversitelere ilk tercihlerde kayıt hakkı kazanamayan adaylar ise YKS ek tercih tarihleri 2024 için ÖSYM açıklamalarını yakından takip ediyor. YKS 2. tercih listeleri ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Peki, YKS ek tercih ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte detaylar…

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercih tarihleri araştırılıyor. Üniversite kayıt işlemlerinin 2 Eylül Pazartesi günü sona ermesinin ardından ilk tercihlerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler üniversite boş kontenjanlar listesi ve taban puanları rehberliğinde tercihlerini tamamlayacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, YKS ek tercih ne zaman başlıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı…

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YSK 2. tercih takvimi henüz açıklanmadı. Üniversite ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için açıklanacak ÖSYM takvimine göre ek tercihler yapılacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK Başkanı Erol Özvar, kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirterek, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

SON DAKİKA