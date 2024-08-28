Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:59
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarına göre yerleşen adayların kayıt işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Hayal ettikleri üniversitelere ilk tercihlerde kayıt hakkı kazanamayan adaylar ise YKS ek tercih tarihleri 2024 için ÖSYM açıklamalarını yakından takip ediyor. YKS 2. tercih listeleri ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Peki, YKS ek tercih ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte detaylar…