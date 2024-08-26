YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

YKS ek tercih öncesi YKS üniversite taban puanları ve ÖSYM üniversite boş kontenjan listesi dikkate alınarak listeler yeniden hazırlanıyor. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından YKS boş kontenjanlar 2024 listesi belli olacak. Böylece ilk tercihlerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için süreç ek tercihlerle devam edecek. Bu noktada gözler ÖSYM'den gelecek ek tercih tarihinde. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman,üniversite 2. tercihleri hangi tarihte başlıyor? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı...