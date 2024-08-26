Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
11:47
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
YKS ek tercih tarihleri ilk tercih sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşemeyen adayların gündemindeki yerini aldı. 2. tercih tarihleri için geri sayım başlarken "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı?'' soruları yanıt arıyor. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları 2 Eylül 'e kadar devem edecek. YKS ek tercih kılavuzu 2024 sorgulanıyor. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman başlıyor? İşte, ek yerleştirmeye dair her şey haberimizde...