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Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:47

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

YKS ek tercih tarihleri ilk tercih sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşemeyen adayların gündemindeki yerini aldı. 2. tercih tarihleri için geri sayım başlarken "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı?'' soruları yanıt arıyor. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları 2 Eylül 'e kadar devem edecek. YKS ek tercih kılavuzu 2024 sorgulanıyor. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman başlıyor? İşte, ek yerleştirmeye dair her şey haberimizde...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

YKS ek tercih öncesi YKS üniversite taban puanları ve ÖSYM üniversite boş kontenjan listesi dikkate alınarak listeler yeniden hazırlanıyor. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından YKS boş kontenjanlar 2024 listesi belli olacak. Böylece ilk tercihlerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için süreç ek tercihlerle devam edecek. Bu noktada gözler ÖSYM'den gelecek ek tercih tarihinde. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman,üniversite 2. tercihleri hangi tarihte başlıyor? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

ÖSYM YKS 2. (EK) YERLEŞTİRME/TERCİHLER NE ZAMAN?
YSK 2. tercih takvimi henüz açıklanmadı. Üniversite ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için açıklanacak ÖSYM takvimine göre ek tercihler yapılacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK Başkanı Erol Özvar, kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirterek, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

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