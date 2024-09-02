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Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:09

YKS EK TERCİH TARİHLERİ ve BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarına göre yerleşen adayların kayıt işlemleri tamamlandı. Hayal ettikleri üniversitelere ilk tercihlerde kayıt hakkı kazanamayan adaylar ise YKS ek tercih tarihleri 2024 için ÖSYM son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Üniversite 2. tercih listeleri ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Peki, YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte, ek yerleştirmeye dair her şey haberimizde...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ ve BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercih tarihleri başladı son dakika duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Üniversite kayıt işlemlerinin 2 Eylül Pazartesi günü sona ermesinin ardından ilk tercihlerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar üniversite boş kontenjanlar listesi ve taban puanlarını baz alarak ek tercih listelerini hazırlayacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, YKS ek tercih ne zaman başlıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı…

YKS EK TERCİH TARİHLERİ ve BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BİTTİ Mİ?
YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıtlarını yaptı. Elektronik kayıtlar 21 Ağustos tarihinde sona erdi.

Dha sonra YÖK'ten gelen açıklama sonrası belirlenen tarihlerde üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirdi.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ ve BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM YKS 2. (EK) YERLEŞTİRME/TERCİHLER NE ZAMAN?
YSK 2. tercih takvimi henüz açıklanmadı. Üniversite ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için açıklanacak ÖSYM takvimine göre ek tercihler yapılacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ ve BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK Başkanı Erol Özvar, kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirterek, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ ve BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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