Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:09
YKS EK TERCİH TARİHLERİ ve BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarına göre yerleşen adayların kayıt işlemleri tamamlandı. Hayal ettikleri üniversitelere ilk tercihlerde kayıt hakkı kazanamayan adaylar ise YKS ek tercih tarihleri 2024 için ÖSYM son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Üniversite 2. tercih listeleri ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Peki, YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte, ek yerleştirmeye dair her şey haberimizde...