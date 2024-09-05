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Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 16:26

YKS Ek Yerleştirme tercihleri başlıyor: ÖSYM duyurdu! 2024 YKS ek tercihler ne zaman, kaç tercih hakkı var?

YKS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri tamamlandı, bu noktada ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlem tarihi araştırılıyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek tercih hakkı tanınıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS Ek Yerleştirme tercihleri başlıyor: ÖSYM duyurdu! 2024 YKS ek tercihler ne zaman, kaç tercih hakkı var?

2024 Üniversite tercih sonuçlarına göre bir üniversitede kayıt kazanmayan adaylar, yayımlanacak olan ek kontenjanlar ile birlikte 2. tercihlerini yapacak. Bu noktada Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS Ek Yerleştirme tercih tarihlerini duyurdu. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS Ek Yerleştirme tercihleri başlıyor: ÖSYM duyurdu! 2024 YKS ek tercihler ne zaman, kaç tercih hakkı var?

2024-YKS: EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİNİN ALINMASI

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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YKS Ek Yerleştirme tercihleri başlıyor: ÖSYM duyurdu! 2024 YKS ek tercihler ne zaman, kaç tercih hakkı var?

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

2024-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU (ÖN BİLGİ)

YKS Ek Yerleştirme tercihleri başlıyor: ÖSYM duyurdu! 2024 YKS ek tercihler ne zaman, kaç tercih hakkı var?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

YKS Ek Yerleştirme tercihleri başlıyor: ÖSYM duyurdu! 2024 YKS ek tercihler ne zaman, kaç tercih hakkı var?

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2024 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak.

Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

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