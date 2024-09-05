YKS Ek Yerleştirme tercihleri başlıyor: ÖSYM duyurdu! 2024 YKS ek tercihler ne zaman, kaç tercih hakkı var?

2024 Üniversite tercih sonuçlarına göre bir üniversitede kayıt kazanmayan adaylar, yayımlanacak olan ek kontenjanlar ile birlikte 2. tercihlerini yapacak. Bu noktada Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS Ek Yerleştirme tercih tarihlerini duyurdu. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?