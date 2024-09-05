Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
16:26
YKS Ek Yerleştirme tercihleri başlıyor: ÖSYM duyurdu! 2024 YKS ek tercihler ne zaman, kaç tercih hakkı var?
YKS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri tamamlandı, bu noktada ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlem tarihi araştırılıyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek tercih hakkı tanınıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?