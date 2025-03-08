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Haberler Yaşam YKS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 15:14

YKS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için normal başvuru süreci sona erdi. Başvuru yapamayan adaylar ise YKS geç başvuru tarihlerini ve ücretlerini merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, 2025 YKS geç başvuru tarihleri ve ücretleri açıklandı. Bilindiği üzere, geç başvuru döneminde ücretler %50 zamlı olarak ödeniyor. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak, ücreti kaç TL olacak? İşte TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri ve başvuru süreci hakkında detaylar…

YKS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise geç başvuru tarihlerine ve ücretlerine odaklandı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, geç başvuru yapan adaylar belirlenen tarihlerde %50 zamlı ücret ödeyecek. Peki, 2025 YKS geç başvuruları hangi tarihlerde alınacak ve ücretler ne kadar olacak? AYT, TYT ve YDT oturumlarının tarihleri ne zaman? İşte 2025 YKS ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

YKS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, 2025 YKS için geç başvuru işlemleri 11-13 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

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YKS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2025 YKS için başvuru ücreti her bir oturum için 450 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, %50 zamlı olarak aynı gün içerisinde ödenmelidir.

Bu durumda, YKS geç başvuru ücreti 675 TL olacaktır.

YKS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS GEÇ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?

2025 YKS TAKVİMİ

ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.