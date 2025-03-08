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YKS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
15:14
YKS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için normal başvuru süreci sona erdi. Başvuru yapamayan adaylar ise YKS geç başvuru tarihlerini ve ücretlerini merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, 2025 YKS geç başvuru tarihleri ve ücretleri açıklandı. Bilindiği üzere, geç başvuru döneminde ücretler %50 zamlı olarak ödeniyor. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak, ücreti kaç TL olacak? İşte TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri ve başvuru süreci hakkında detaylar…