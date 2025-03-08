YKS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise geç başvuru tarihlerine ve ücretlerine odaklandı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, geç başvuru yapan adaylar belirlenen tarihlerde %50 zamlı ücret ödeyecek. Peki, 2025 YKS geç başvuruları hangi tarihlerde alınacak ve ücretler ne kadar olacak? AYT, TYT ve YDT oturumlarının tarihleri ne zaman? İşte 2025 YKS ile ilgili merak edilen tüm detaylar…