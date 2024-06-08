YKS güneş gülü sorusu adayları zorladı! 2024 YKS TYT’de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu TYT'ye katılım sağlayan adaylar, güneş gülü sorusunun yanıtını merak ediyor. Sosyal medyada üniversite sınavı ile ilgili yapılan paylaşımlara göre, adaylara YKS'de güneş gülü sorusu yöneltildi. Sorunun doğru cevabını merak edenler ise arama motorları üzerinden ''YKS TYT'de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, YKS güneş gülü sorusu ve hakkında yapılan komik yorumlar…