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YKS güneş gülü sorusu adayları zorladı! 2024 YKS TYT'de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
13:25
YKS güneş gülü sorusu adayları zorladı! 2024 YKS TYT'de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Üniversite sınavının ilk adımının sona ermesinin ardından YKS'de güneş gülü sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. TYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday yanıtlamakta güçlük çektiği bu sorunun doğru cevabını öğrenmek için arama motorlarına yönelmiş durumda. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, YKS güneş gülü sorusu ne? 2024 TYT'de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne? İşte detaylar...