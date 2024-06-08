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Haberler Yaşam YKS güneş gülü sorusu adayları zorladı! 2024 YKS TYT'de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 13:25

YKS güneş gülü sorusu adayları zorladı! 2024 YKS TYT'de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Üniversite sınavının ilk adımının sona ermesinin ardından YKS'de güneş gülü sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. TYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday yanıtlamakta güçlük çektiği bu sorunun doğru cevabını öğrenmek için arama motorlarına yönelmiş durumda. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, YKS güneş gülü sorusu ne? 2024 TYT'de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne? İşte detaylar...

YKS güneş gülü sorusu adayları zorladı! 2024 YKS TYT’de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu TYT'ye katılım sağlayan adaylar, güneş gülü sorusunun yanıtını merak ediyor. Sosyal medyada üniversite sınavı ile ilgili yapılan paylaşımlara göre, adaylara YKS'de güneş gülü sorusu yöneltildi. Sorunun doğru cevabını merak edenler ise arama motorları üzerinden ''YKS TYT'de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, YKS güneş gülü sorusu ve hakkında yapılan komik yorumlar…

YKS güneş gülü sorusu adayları zorladı! 2024 YKS TYT’de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?

TYT'DE ÇIKAN GÜNEŞ GÜLÜ SORUSUNUN CEVABI NE?

YKS'nin ilk oturumu TYT'te sorulan güneş gülü sorusu cevabı nedir hakkında araştırmalar sınavın ardından hız kazandı. Ancak sorunun tam hali paylaşılmadı.

YKS güneş gülü sorusu ve cevabına dair bilgi gelince haberimize eklenecektir.

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YKS güneş gülü sorusu adayları zorladı! 2024 YKS TYT’de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?

YKS GÜNEŞ GÜLÜ SORUSU ADAYLARI ZORLADI!

''Senin o dallarını kesmez miyim ben Güneş gülü seni''

''Güneş gülü sorusunda kafamda bir anda son yaz sevdiğim yavaş vers çalmaya başladı asla durduramadım sınav sonuna kadar''

''Güneş gülü avlarını değil bizi içine aldın be kardeşim''

''Güneş gülü bitkisi hımmmmmm dedirtti''

YKS güneş gülü sorusu adayları zorladı! 2024 YKS TYT’de çıkan güneş gülü sorusunun cevabı ne?
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