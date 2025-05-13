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YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, YKS'ye kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:16
YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, YKS'ye kaç gün kaldı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak olan adaylar 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise sınava az bir zaman kala adaylar nerede sınava gireceğini merak ediyor. Peki, YKS ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, detaylar...