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Haberler Yaşam YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, YKS'ye kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:16

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, YKS'ye kaç gün kaldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak olan adaylar 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise sınava az bir zaman kala adaylar nerede sınava gireceğini merak ediyor. Peki, YKS ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, YKS’ye kaç gün kaldı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgeleri adayların gündeminde. 21 - 22 Haziran tarihlerinde üç oturumda düzenlenecek olan sınav için giriş belgesi sorgulamaları başladı. Adaylar 21 Haziran'da TYT'ye, 22 Haziran'da AYT ve YDT'ye girecek. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, YKS’ye kaç gün kaldı?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor.

Buna göre; 2025 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

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YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, YKS’ye kaç gün kaldı?

YKS SINAV TAKVİMİ 2025

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, YKS’ye kaç gün kaldı?

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, YKS’ye kaç gün kaldı?

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)