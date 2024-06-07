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YKS OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile TYT-AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, oturumlar kaç dakika?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
21:59
YKS OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile TYT-AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, oturumlar kaç dakika?
ÖSYM tarafından uygulanan üniversite sınavı YKS için YKS oturum süreleri araştırılmaya başladı. 3 milyon adayın gireceği sınav için YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor, kaç soru var? sorgulanıyor. Bu cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek sınava Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. TYT sınavında Temel Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri uygulanacakken AYT'de alan testleri uygulanacak. Peki, YKS saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika sürüyor? İşte, ÖSYM YKS oturum süreleri ve saatleri