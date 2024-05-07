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Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:52

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Üniversite sınavı için gün sayan adaylar YKS sınav yerleri ile sınav salonları ve sıralarına ulaşacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. TYT, AYT ve YDT gibi oturumlardan oluşan sınavla ilgili bilgiler takip ediliyor. YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranından öğreniliyor. Başvuruda bulunan 3 milyon 36 bin 945 bilgilerine erişmeyi bekliyor. Peki; 2024 YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS sınav yerleri sorgulama işlemleri için ÖSYM açıklaması bekleniyor. Bu noktada giriş belgesine erişmeyi bekleyen adaylar; TYT, AYT, YDT sınavları için ayrı ayrı sınav merkezlerini öğrenecek. YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu sorusu her gün yanıt aramaya devam ediyor. Üniversite sınavı için heyecan dorukta. Peki; 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS SINAVI NE ZAMAN 2024?

YKS 2024 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran günü gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran günü tamamlanacak.

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YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih henüz belli olmadı. Sınava geri sayım devam ederken giriş belgeleri bekleniyor.

Erişimin ardından belgelere T.C. ve ÖSYM Aday şifreleri ile erşilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversites sınavı sonuçları ise 17 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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