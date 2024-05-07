YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS sınav yerleri sorgulama işlemleri için ÖSYM açıklaması bekleniyor. Bu noktada giriş belgesine erişmeyi bekleyen adaylar; TYT, AYT, YDT sınavları için ayrı ayrı sınav merkezlerini öğrenecek. YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu sorusu her gün yanıt aramaya devam ediyor. Üniversite sınavı için heyecan dorukta. Peki; 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?