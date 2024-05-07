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YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
10:52
Üniversite sınavı için gün sayan adaylar YKS sınav yerleri ile sınav salonları ve sıralarına ulaşacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. TYT, AYT ve YDT gibi oturumlardan oluşan sınavla ilgili bilgiler takip ediliyor. YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranından öğreniliyor. Başvuruda bulunan 3 milyon 36 bin 945 bilgilerine erişmeyi bekliyor. Peki; 2024 YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...