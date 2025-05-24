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Giriş Tarihi: 24.05.2025 18:46 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 18:46

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler YKS sınav tarihinde!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2025) için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi açıkladı. 21-22 Haziran tarihlerinde AYT, TYT ve YDS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar YKS sınava giriş belgesi sorgulaması yapıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler YKS sınav tarihinde!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri için sorgulamalar başladı. Sınava kısa bir süre kala adaylar nerede sınava gireceklerini sorgulamaya başlıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 YKS sınav takvimi ve detaylar...

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler YKS sınav tarihinde!

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.

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YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler YKS sınav tarihinde!

YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler YKS sınav tarihinde!

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi

Sınav saati ve oturum bilgisi

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler YKS sınav tarihinde!
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