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YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler YKS sınav tarihinde!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
18:46
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler YKS sınav tarihinde!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2025) için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi açıkladı. 21-22 Haziran tarihlerinde AYT, TYT ve YDS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar YKS sınava giriş belgesi sorgulaması yapıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...