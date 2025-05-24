YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler YKS sınav tarihinde!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri için sorgulamalar başladı. Sınava kısa bir süre kala adaylar nerede sınava gireceklerini sorgulamaya başlıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 YKS sınav takvimi ve detaylar...