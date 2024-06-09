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Haberler Yaşam YKS SINAV SAATİ ve SÜRESİ 2024: ÖSYM ile AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve AYT-YDT oturumu kaç dakika?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 00:04 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 00:04

YKS SINAV SAATİ ve SÜRESİ 2024: ÖSYM ile AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve AYT-YDT oturumu kaç dakika?

ÖSYM tarafından uygulanan üniversite sınavı YKS için YKS oturum süreleri araştırılmaya başladı. AYT ve YDT ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kaç dakika sürecek? 3 milyon adayın gireceği sınav için YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor, kaç soru var? sorgulanıyor. Bu cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek sınava Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. TYT sınavında Temel Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri uygulandı. AYT ve YDT alan testleri uygulanacak. Peki, YKS saat kaçta? AYT, YDT kaç dakika sürüyor? İşte, ÖSYM YKS oturum süreleri ve saatleri

YKS SINAV SAATİ ve SÜRESİ 2024: ÖSYM ile AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve AYT-YDT oturumu kaç dakika?

Üniversite sınavı bu hafta sonu uygulanıyor. Sınavın soru sayısı ve oturum süreleri araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav 3 oturumda yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS SINAV SAATİ ve SÜRESİ 2024: ÖSYM ile AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve AYT-YDT oturumu kaç dakika?

YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) saat 10.15'te gerçekleştirilecek. 9 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başlayacak. Aynı gün son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.

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YKS SINAV SAATİ ve SÜRESİ 2024: ÖSYM ile AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve AYT-YDT oturumu kaç dakika?

YKS: AYT YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS SINAV SAATİ ve SÜRESİ 2024: ÖSYM ile AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve AYT-YDT oturumu kaç dakika?

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS SINAV SAATİ ve SÜRESİ 2024: ÖSYM ile AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve AYT-YDT oturumu kaç dakika?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından sorgulanacak. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.

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