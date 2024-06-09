Haberler
Yaşam
YKS SINAV SAATİ ve SÜRESİ 2024: ÖSYM ile AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve AYT-YDT oturumu kaç dakika?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
00:04
YKS SINAV SAATİ ve SÜRESİ 2024: ÖSYM ile AYT-YDT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve AYT-YDT oturumu kaç dakika?
ÖSYM tarafından uygulanan üniversite sınavı YKS için YKS oturum süreleri araştırılmaya başladı. AYT ve YDT ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kaç dakika sürecek? 3 milyon adayın gireceği sınav için YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor, kaç soru var? sorgulanıyor. Bu cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek sınava Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. TYT sınavında Temel Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri uygulandı. AYT ve YDT alan testleri uygulanacak. Peki, YKS saat kaçta? AYT, YDT kaç dakika sürüyor? İşte, ÖSYM YKS oturum süreleri ve saatleri