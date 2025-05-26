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Haberler Yaşam YKS SINAV TARİHİ 2025 (TYT - AYT - YDT) | YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 17:17 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:17

YKS SINAV TARİHİ 2025 (TYT - AYT - YDT) | YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için geri sayım sürerken, sınava girecek adaylar sınav giriş belgeleriyle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Bu kapsamda, adaylar sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman erişime açılacak? İşte ayrıntılar...

YKS SINAV TARİHİ 2025 TYT - AYT - YDT | YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, sınav giriş belgeleri ve oturum yerlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sınav tarihi yaklaşırken, öğrenciler hangi merkezde sınava gireceklerini öğrenmek için sorgulamalara başladı. Peki, YKS 2025 kapsamında sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte 2025 sınav takvimi

YKS SINAV TARİHİ 2025 TYT - AYT - YDT | YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Önceki yıllarda yapılan ÖSYM uygulamaları incelendiğinde, YKS'ye ait sınav giriş belgeleri ile oturum yerleri genellikle sınavdan 10 ila 15 gün önce adayların erişimine sunuluyor. Bu doğrultuda, 2025 YKS sınav merkezlerinin Haziran ayının ilk günlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.

Adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi platformu olan ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecek.

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YKS SINAV TARİHİ 2025 TYT - AYT - YDT | YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar

YKS SINAV TARİHİ 2025 TYT - AYT - YDT | YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS'ye bugünden(26 Mayıs) itibaren 26 gün kaldı.

YKS SINAV TARİHİ 2025 TYT - AYT - YDT | YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi

Sınav saati ve oturum bilgisi

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.