YKS SINAV TARİHİ 2025 (TYT - AYT - YDT) | YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, sınav giriş belgeleri ve oturum yerlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sınav tarihi yaklaşırken, öğrenciler hangi merkezde sınava gireceklerini öğrenmek için sorgulamalara başladı. Peki, YKS 2025 kapsamında sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte 2025 sınav takvimi