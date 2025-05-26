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YKS SINAV TARİHİ 2025 (TYT - AYT - YDT) | YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
17:17
YKS SINAV TARİHİ 2025 (TYT - AYT - YDT) | YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için geri sayım sürerken, sınava girecek adaylar sınav giriş belgeleriyle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Bu kapsamda, adaylar sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman erişime açılacak? İşte ayrıntılar...