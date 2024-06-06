Haberler
Yaşam
YKS sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:41
YKS sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir?
YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri geçtiğimiz hafta erişime açılmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumları 8-9 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavlara nerede gireceğini öğrenmek isteyen adaylar ais.osym.gov.tr giriş ekranı üzerinden YKS sınav giriş belgesi ve giriş yeri bilgilerine ulaşabiliyor. Peki, ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir? İşte YKS sınav yeri sorgulama ekranı ile giriş belgesi indirme linki.