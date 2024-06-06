Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:41

YKS sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir?

YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri geçtiğimiz hafta erişime açılmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumları 8-9 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavlara nerede gireceğini öğrenmek isteyen adaylar ais.osym.gov.tr giriş ekranı üzerinden YKS sınav giriş belgesi ve giriş yeri bilgilerine ulaşabiliyor. Peki, ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir? İşte YKS sınav yeri sorgulama ekranı ile giriş belgesi indirme linki.

YKS sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 3 oturumda tamamlanacak olan sınavlara ilişkin giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınav giriş yerleri hakkında detayların yer aldığı belgeler, ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir? İşte YKS sınav yeri sorgulama ve YKS giriş belgesi indirme ekranı.

YKS sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir?

2024 YKS SINAV TARİHLERİ
YKS 1. OTURUM TYT: 08.06.2024 İlk oturum 165 dakika sürüyor.

YKS 2. OTURUM AYT: 09.06.2024 İkinci oturum 180 dakika sürüyor.

YKS 3. OTURUM YDT: 09.06.2024 Üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir?

YKS SINAV YERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak giriş yaptıktan sonra sınav belgesine ulaşabilirsiniz.

SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir?

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak.

Adayların sınava girebilmeleri için 2024-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu.

YKS sınav yeri sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden indirilir?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

SON DAKİKA