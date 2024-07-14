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YKS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 YKS sonuçları ne zman açıklanacak, bugün mü, üniversite tercihleri hangi tarihte başlıyor?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
16:43
YKS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 YKS sonuçları ne zman açıklanacak, bugün mü, üniversite tercihleri hangi tarihte başlıyor?
YKS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumları 8-9 Haziran tarihleri arasında tamamlan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçları ÖSYM takvimine göre 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar erken açıklanma ihtimali bulunan sınav için "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM sonuç açıklama sistemi ile YKS sonuçları 2024 sorgulama ekranı.