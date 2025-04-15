Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Üniversite sınavı (YKS) ne zaman? Gözler sınav giriş belgesinde! TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:39

Üniversite sınavı (YKS) ne zaman? Gözler sınav giriş belgesinde! TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak?

2025 YKS sınav tarihi için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ne zaman yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri ÖSYM'nin sınav takvimiyle birlikte netlik kazandı. Peki, 2025 YKS ne zaman? TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak? İşte, tarihler...

Üniversite sınavı YKS ne zaman? Gözler sınav giriş belgesinde! TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak?

2025 yılı üniversite sınavı için heyecan dorukta. Milyonlarca aday, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumlarının hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklanırken, gözler şimdi YKS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki 2025 YKS ne zaman yapılacak, TYT, AYT ve YDT hangi günlere denk geliyor? YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte detaylar.

Üniversite sınavı YKS ne zaman? Gözler sınav giriş belgesinde! TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak?

2025 YKS NE ZAMAN?
Bu yıl üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavın ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da saat 10:15'te başlayacak.

İkinci oturum AYT ise 22 Haziran'da 10:15'te uygulanacak. Üçüncü oturum YDT 22 Haziran'da saat 15:45'te yapılacak.

Sınavlarda adaylara 120 soru sorulacak ve ilk oturum 165 dakika, ikinci oturum 180 dakika, üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üniversite sınavı YKS ne zaman? Gözler sınav giriş belgesinde! TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Üniversite sınavının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasının sonunda veya üçüncü hafta başında belli olması ön görülüyor.

Üniversite sınavı YKS ne zaman? Gözler sınav giriş belgesinde! TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak?

YKS SONUÇ TARİHİ
2025 yılı YKS uygulamasının sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlar ösym.gov.tr'de ilan edilecek.

Üniversite sınavı YKS ne zaman? Gözler sınav giriş belgesinde! TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak?

OBP NASIL HESAPLANIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülüyor.

Buna göre 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 oluyor. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınır, okul bazında işlem yapılmaz.