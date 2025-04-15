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Üniversite sınavı (YKS) ne zaman? Gözler sınav giriş belgesinde! TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
06:39
Üniversite sınavı (YKS) ne zaman? Gözler sınav giriş belgesinde! TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak?
2025 YKS sınav tarihi için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ne zaman yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri ÖSYM'nin sınav takvimiyle birlikte netlik kazandı. Peki, 2025 YKS ne zaman? TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte uygulanacak? İşte, tarihler...