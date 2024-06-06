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YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
14:22
YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak bilinen ve her yıl düzenlenen YKS sınavı bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Her yıl milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı sınavda bu yıl YKS sınavına YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek sorusu gündeme geldi. Bu noktada ise konu hakkında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Peki, YKS sınavına kaç kişi girecek 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı?