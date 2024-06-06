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Haberler Yaşam YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:22

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak bilinen ve her yıl düzenlenen YKS sınavı bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Her yıl milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı sınavda bu yıl YKS sınavına YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek sorusu gündeme geldi. Bu noktada ise konu hakkında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Peki, YKS sınavına kaç kişi girecek 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı?

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek?

YKS sınavıyla öğrenciler yeni bir heyecana adım atıyor. YKS sınavı bu yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bu noktada sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde sınava kaç kişi katılacak sorusu yer alıyor. Peki, 2024 ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katılacak?

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek?

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu bildirdi.

Ersoy, yazılı açıklamasında, YKS başvurularıyla ilgili verileri açıkladı.

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YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek?

YKS'nin 8 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak."

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek?

EN GENÇ ADAY 15, EN YAŞLI ADAY 85 YAŞINDA

Ersoy, 2024-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984'ünün kadın, 1 milyon 455 bin 961'inin erkek olduğunu belirterek, "En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. Sınava başvuranlar, 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 26 bin 331 aday başvurusu bulunuyor. 34 yaş üstü kadın aday sayısı ise 118 bin 923 olmuştur." ifadelerini kullandı.

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2024? ÖSYM ile bu yıl YKS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi girecek?

1 MİLYON 404 BİN ADAY İLK KEZ BAŞVURDU

Bayram Ali Ersoy, "Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, 798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda." ifadesini kullandı.

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