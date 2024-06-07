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YKS GEREKLİ BELGELER VE YASAK OLAN ŞEYLER 2024 || ÖSYM ile YKS yasakları neler, gerekli evraklar hangileri?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:57
YKS GEREKLİ BELGELER VE YASAK OLAN ŞEYLER 2024 || ÖSYM ile YKS yasakları neler, gerekli evraklar hangileri?
ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2024, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Sınava ilk defa katılacak adaylar YKS gerekli belgeler ve yasaklar listesi noktasında kılavuza yönelmiş durumda. Giriş belgesi siyah beyaz mı renkli, kalem silgi verilecek mi, takı yasak mı gibi pek çok soruya kılavuz üzerinden yanıt veriliyor. Peki; YKS sınavında gerekli belgeler neler, neler getirilir neler getirilmez? İşte, YKS yasakları ve gerekli evraklar...