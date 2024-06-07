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Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:57

YKS GEREKLİ BELGELER VE YASAK OLAN ŞEYLER 2024 || ÖSYM ile YKS yasakları neler, gerekli evraklar hangileri?

ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2024, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Sınava ilk defa katılacak adaylar YKS gerekli belgeler ve yasaklar listesi noktasında kılavuza yönelmiş durumda. Giriş belgesi siyah beyaz mı renkli, kalem silgi verilecek mi, takı yasak mı gibi pek çok soruya kılavuz üzerinden yanıt veriliyor. Peki; YKS sınavında gerekli belgeler neler, neler getirilir neler getirilmez? İşte, YKS yasakları ve gerekli evraklar...

YKS GEREKLİ BELGELER VE YASAK OLAN ŞEYLER 2024 || ÖSYM ile YKS yasakları neler, gerekli evraklar hangileri?

YKS gerekli belgeler neler, aday hangi evrakları yanında bulundurmalı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanıyor. Üniversite sınavında yasak olan şeyler de ayrıca araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu noktada katılımcıların sınav merkezlerine gelirken dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var. İşte, 2024 YKS yasakları...

YKS GEREKLİ BELGELER VE YASAK OLAN ŞEYLER 2024 || ÖSYM ile YKS yasakları neler, gerekli evraklar hangileri?

YKS 2024 OTURUMLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde hafta sonu tamamlanacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi 10.15

Alanda Yeterlilik Testi (AYT) 9 Haziran Pazar 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran Pazar günü 15.45

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YKS GEREKLİ BELGELER VE YASAK OLAN ŞEYLER 2024 || ÖSYM ile YKS yasakları neler, gerekli evraklar hangileri?

YKS'DE GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı gerekli belgeler konusunda yapılan açıklama şöyle:

1. SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

YKS GEREKLİ BELGELER VE YASAK OLAN ŞEYLER 2024 || ÖSYM ile YKS yasakları neler, gerekli evraklar hangileri?

2. FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI: Adayların sınava girebilmeleri için 2024-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YKS GEREKLİ BELGELER VE YASAK OLAN ŞEYLER 2024 || ÖSYM ile YKS yasakları neler, gerekli evraklar hangileri?

YKS'DE KİMLİK KARTI YERİNE NE GEÇER?

  • Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport dışında;
  • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı veya kartın edinme sürecinde verilen ve yeni tip Mavi Kart teslim alınıncaya kadar geçerli "Geçici Mavi Kart Kimlik Belgesi",
  • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın aslı,
  • T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi'nin aslı,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi'nin aslı, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesi'nin aslı,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesinde İkamet İzni/İkamet İzni Türü "insani" veya "uzun dönem" yazanların İkamet İzni Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Sınava giriş için geçerli kimlik belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Kimlik belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaktır.)

Bunların dışında; Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

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