YKS sonuçları 2024 açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM’de! YKS sonuçları ne zaman bugün mü açıklanacak?

Milyonlar YKS sonuçları açıklandı duyurusu için ÖSYM'den gelecek açıklamalara dikkat kesildi. 8-9 Haziran'da yapılan sınavların sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulacak. Akabinde ise öğrenciler ÖSYM sonuç ekranı üzerinde aldığı puanı ve yaptığı sıralamayı öğrenebilecek ve ardından tercih süreci başlayacak. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte YKS sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr.