Haberler
Yaşam
YKS sonuçları 2024 açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM’de! YKS sonuçları ne zaman bugün mü açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
14:10
YKS sonuçları 2024 açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM’de! YKS sonuçları ne zaman bugün mü açıklanacak?
YKS sonuçları açıklandı son dakika için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumları 8-9 Haziran tarihleri arasında tamamlan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçları ÖSYM takvimine göre 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar erken açıklanma ihtimali bulunan sınav için "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM sonuç açıklama sistemi ile YKS sonuçları 2024 sorgulama ekranı.