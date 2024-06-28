YKS SONUÇ TARİHİ 2024! ÖSYM açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS sonuçları için ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda gerçekleşen sınavda üniversite adayları Temel Yetenek Testi - TYT, Alan Yetenek Testi - AYT ve Yabancı Dil Seviye Tespit Testi - YDT soruları karşısında ter döktü. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 YKS sonuç tarihi ve tüm detaylar…