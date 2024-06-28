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YKS SONUÇ TARİHİ 2024! ÖSYM açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
18:33
YKS sonuçları araştırılıyor. 8-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde ilan edilecek. Adaylar TYT-AYT ve YDT sorularına verdikleri doğru ve yanlış cevapları görüntüleyebilecek. Bu noktada üniversite hayali kuran binlerce öğrenci "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2 ve 4 yıllık üniversite programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı!