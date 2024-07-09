YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! ‘ÖSYM duyurdu…’YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM sonuç ekranı üzerinden sınav sonuçları takip ediliyor. Sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte YKS sonuç sorgulama